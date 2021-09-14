Политолог Марков перечислил возможные темы переговоров Путина и Асада

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Москве. Политолог Сергей Марков рассказал, о чем могли беседовать два лидера.

Эксперт предположил, что в повестке дня президентов было политическое регулирование в САР. По мнению Маркова, главы государств, в частности, обсудили обстановку в Идлибе. Как сообщил политолог, Асад считает, что сирийская провинция еще не до конца избавлена от наиболее явных радикалов.

«Ну и конкретика. <...> Как помочь возрождению нормальной культурной социальной жизни Сирии», — приводит слова Маркова телеканал «360».

Тема Афганистана тоже не могла остаться без внимания Путина и Асада, отметил политолог. Еще один предполагаемый вопрос — диалог Сирийской Арабской Республики и Ливана, контролируемого профранцузским правительством, добавил Марков.