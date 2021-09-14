Бронзовый призер Олимпиады по баскетболу Андрей Макеев скончался на 70-м году жизни

Мастер спорта международного класса по баскетболу Андрей Макеев умер в Санкт-Петербурге.

Пока нет информации о том, что стало причиной смерти бронзового призера Олимпиад. Позже станет известно о месте и времени проведения похорон Макеева, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Петербурга. Многие коллеги умершего уже выразили родственникам слова поддержки и сочувствия.

Макеев родился в феврале 1952 года. Он выступал за команду «Спартак». Через несколько лет спортсмен стал чемпионом Советского Союза, а также получил ряд других престижных наград. Позднее мужчина был тренером женского клуба «Балтийская звезда».