Версия российских властей о связи системы «Умного голосования» с Пентагоном основывается на колоссальном массиве вскрытых данных об американском вмешательстве в выборы России.

Дипломатический источник «Коммерсанта» проинформировал, что спецслужбы США и американские цифровые компании совершали вмешательство в избирательный процесс РФ.

Уточняется, что автором приложения для «Умного голосования» для смартфонов iPhone является Роман Рубанов, который когда-то был директором «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Сейчас он является руководителем отдела по специальным проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. Возглавляет же эту фирму бывший высокопоставленный чиновник из оборонного ведомства США Фред Кеннеди. Исполнительным директором Momentus стал бывший замглавы Пентагона Джон Руд.

Информатор добавил, что это только «вершина айсберга», а массив вскрытых данных о вмешательстве просто колоссальный.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что разработчики структуры «Умного голосования» имеют связи с Пентагоном. Позже сайт УГ был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры России.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России