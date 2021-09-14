«Дни24» стало новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество с изданием «Дни24», которое освещает новости России и мира по различным направлениям.

Сотрудничество предполагает взаимный обмен эксклюзивным контентом. Кроме того, Медиагруппа «Патриот» и «Дни24» будут заниматься информационной поддержкой значимых для страны мероприятий.

«Наши друзья оперативно и качественно освещают все важные события, происходящие в России и за ее пределами, демонстрируя высокий уровень журналистики», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Интернет-издание «Дни24» на протяжении многих лет работает оперативно. Журналисты данного ресурса отслеживают не только актуальные события, которые происходят в стране, но также и берут интервью у известных личностей, отметил главред издания Дмитрий Куршаков.