Канцлер Австрии исключил прием беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете La Stampa заявил, что его страна не примет ни одного беженца из Афганистана.

«Этого не произойдет, пока я у власти», — подчеркнул он.

Как уточнил канцлер, Австрия находится на четвертом месте в мире по размеру афганской диаспоры, которая насчитывает 44 тысячи человек. Курц подчеркнул, что австрийские власти испытывают проблемы с интеграцией приезжих «из-за низкого уровня образования и фундаментальных расхождений на систему ценностей».

В августе США вывели свой контингент из Афганистана, после чего талибы (члены запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1) взяли под контроль все крупные города страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации