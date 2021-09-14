В InsideOver рассказали, зачем РФ послала свой «корабль-шпион» в Ла-Манш

Прибытие российского исследовательского корабля в пролив Ла-Манш вызывает сильное беспокойство в НАТО, так как это судно может не просто вести разведку, а изучать места прокладки подводных кабелей, выискивая возможность для осуществления диверсии.

Об этом в материале для издания InsideOver рассуждает итальянский военный аналитик Лоренцо Вита., комментируя сообщения британских СМИ о маневрах секретного российского корабля-шпиона в водах Ла-Манша.

Как отмечает Вито, аналитики НАТО всегда сильно беспокоятся из-за появления «Янтаря», так как они даже не представляют, чего от него можно ждать.

«Его прибытие всегда вызывает беспокойство у сил НАТО, которые ставят под сомнение истинные намерения корабля. Последний в лучшем случае может заниматься разведкой, а в худшем изучать маршруты прокладки подводных кабелей и искать возможности для диверсии», — говорится в статье, перевод которой на русский язык подготовило информагентство «ПолитРоссия».

На протяжении последних нескольких недель исследовательское судно «Янтарь» двигалось вдоль ирландского побережья, а затем его заметили на том участке Ла-Манша между французскими и британскими берегами, который имеет важнейшее значение для прохода кораблей британского королевского Военно-морского флота. А также участок, на котором было замечено российское судно, чрезвычайно важен для международных коммуникаций, так как там проходят подводные кабели связи, соединяющие Великобританию с США и континентальной Европой. Эти кабели обеспечивают британцев доступом к интернету, а НАТО секретными каналами связи.

mil.ru / Минобороны РФ

Как напоминает Лоренцо Вита, команда российского корабля-шпиона «Янтарь» незадолго до захода судна в Ла-Манш поставила на уши британский военный флот, который был приведен в состояние боевой готовности из-за прохода русских прямо над важнейшими объектами британской подводной инфраструктуры.

«”Янтарь”, в отличие от других океанографических кораблей, периодически отключает систему спутникового слежения. Судно на протяжении нескольких дней может оставаться невидимым и появиться лишь тогда, когда вновь включит идентификационную систему AIS», — объяснил аналитику причину паники среди британских моряков.

По мнению эксперта, у российского корабля было как минимум две причины для того, чтобы появиться в Ла-Манше.

Во-первых, нахождение «Янтаря» в таком чувствительном для Запада районе позволяет командованию российского ВМФ оценить реакцию Королевского флота. А во-вторых, Москва таким образом посылает Лондону сигнал о том, что она в любой момент может атаковать британские подводные коммуникации.

И это российское послание, адресованное британцам, является очень ясным, заключает итальянский военный аналитик.