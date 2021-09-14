«Можно было и лучше»: Путин оценил работу Правительства РФ в период пандемии коронавируса

Правительство РФ показало неплохую работу в период острой фазы пандемии коронавируса, считает президент России Владимир Путин.

Глава государства позитивно оценил работу кабмина во время распространения коронавирусной инфекции. Однако, как уточнил Путин, можно было показать наиболее лучшие результаты.

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее», — отметил президент РФ.

Но в целом Правительство РФ очень неплохо себя показало, добавил Путин. Российский лидер также рассчитывает, что и в дальнейшем работа кабинета министров будет выстроена в эффективном ключе.