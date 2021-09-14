Фонд борьбы с репрессиями ответил на провокацию французского Le Monde

Российский Фонд борьбы с репрессиями отверг все обвинения о вмешательстве во внутренние дела Франции, опубликованные в газете Le Monde.

Автор публикации заявил, что правозащитники якобы вмешивались во французские выборы и пытались профинансировать информационные кампании. В ответной публикации представители ФБР обвинили издание в грубейшем нарушении журналистской этики и отметили, что подобные провокации нацелены на отвлечение внимания читателей от актуальной на Западе темы насилия со стороны представителей правоохранительных органов.

«На наш взгляд, настоящая проблема заключается в том, что как только говоришь правду о полицейском терроре, судебном произволе и насилии в тюрьмах в западном мире — сразу же начинается истерика ангажированных СМИ и политических марионеток», — говорится в ответе фонда.

Правозащитники намерены продолжать свою деятельность по оказанию помощи жертвам репрессий со стороны стражей порядка. Представители ФБР официально заявили, что не вмешивались во внутренние дела Франции, а также других западных государств.