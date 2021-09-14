Упавшие штаны прервали речь Жириновского на дебатах

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский лишился штанов во время предвыборных дебатов. Видеозапись инцидента появилась в Сети.

Политик в ходе выступления обрушился с критикой на людей, «устроивших капитализм». Речь парламентария прервали его брюки, которые резко сползли вниз. Однако Жириновский не остановился: он лишь продолжил свой спич чуть медленнее и параллельно поправил одежду.

Случай с упавшими штанами прокомментировал пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин. По его словам, с депутата соскользнул ремень, на котором были закреплены звуковые передатчики, передает телеканал «360».

Выборы депутатов Госдумы РФ 2021 года будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали партии «Яблоко», ЛДПР, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Новые люди», «Единая Россия», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и «Гражданская платформа».