Маленький, да удаленький. Каким будет новый курортный город в Крыму

Переехать жить в новый город-курорт в Крыму смогут 50 тысяч человек, передает слова главы региона Сергея Аксенова газета RG.RU. Начало масштабной стройки на западе полуострова несколькими днями ранее анонсировал вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

Какое название получит новый город на карте России — пока неизвестно. Предположительно, он появится вблизи курорта Евпатория в Сакском районе. Основную часть строительства возьмут на себя инвесторы. Они профинансируют возведение домов, отелей и развитие инфраструктуры. Бюджетные же средства пойдут только на подведение коммуникаций и дорог к новому городу.

«На мой взгляд, идея правильная. Сейчас идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования такого проекта для западного Крыма. В Сакском районе есть большие свободные площади, и есть понимание, что это направление в первой линии будет востребовано», — рассказал Аксенов.

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Город на 50 тысяч жителей станет круглогодичным курортом с собственным аквапарком. Ежегодно он сможет принимать около 40 тысяч туристов, для них в гостиницах и апартаментах подготовят десять тысяч номеров.

Сложно судить, каким город окажется по площади, но, судя по заявленной численности населения, он будет вдвое меньше Евпатории и Феодосии. Из ближайших достопримечательностей района: Сакское озеро, известное своими целебными свойствами, греко-скифское городище Кара-Тобе, ставшее пристанищем первых поселенцев полуострова, а также озеро Сасык-Сиваш имеющее от природы необычный розовый цвет.

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Появление нового города в Крыму ощутимо обострит конкуренцию между курортами на полуострове, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Они [курорты] не пострадают, потому что, знаете, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается — это во-первых. А во-вторых, они за это время тоже будут меняться и реновироваться. На самом деле это абсолютно правильный подход международного уровня. К сожалению, мы же не впереди планеты всей, уже даже наши братья по СНГ такой подход реализуют, не говоря о третьих странах. Поэтому своевременно, оптимально и, главное, есть финансирование», – резюмировал эксперт.

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Дух соперничества, по мнению собеседника «Политики Сегодня», главным образом скажется на качестве обслуживания туристов на крымских курортах.

«Должно быть как сейчас в Сочи зонирование: для отдыха, для горожан. Двойного назначения зона общего пользования», – рассудил Барзыкин.

Отметим, сегодня подобный проект готовится к реализации в 25 километрах от Анапы. Там собираются построить небольшой круглогодичный курорт «Новая Анапа», который можно будет обойти пешком. Еще один экогород будет возведен на южном берегу озера Байкал — на месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Там уже определили подрядчика и составили план застройки.