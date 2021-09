Нерадужные перспективы. Как ЛГБТ-повестка «форматирует» современную Европу

Европейский парламент — законодательный орган Евросоюза (ЕС) — уверенно движется к «радужному» будущему. Еще весной этого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грозилась организовать «пространство свободы» для всех представителей ЛГБТ. Спустя полгода, 14 сентября, Европарламент перешел от слов к делу и опубликовал первый документ, посвященный правам и свободам сексуальных меньшинств в современной Европе.

Резолюцию «о правах ЛГБТ-персон в ЕС» уже одобрили 387 парламентариев из 705. Еще 161 человек проголосовал против, остальные воздержались. Суть протокола в том, что сексуальные меньшинства должны обладать равными правами во всех без исключения странах, входящих в Евросоюз. Особое внимание уделили свободам однополых семей.

Так, в резолюции сказано, что браки или зарегистрированные «партнерские отношения», заключенные в одном государстве, должны аналогичным образом признаваться в остальных странах ЕС. К однополым супругам, уверяют европейские чиновники, нужно относиться также, как к их гетеросексуальным «коллегам».

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Детей вниманием тоже не обделили: права законных родителей ребенка, будь то мужская пара или женская, обязаны быть одинаково защищены на всей территории Евросоюза.

«В более общем плане депутаты Европарламента хотят, чтобы представители ЛГБТ имели такое же право на воссоединение семей, как и пары противоположного пола. Для обеспечения того, чтобы дети не становились лицами без гражданства, когда их семьи перемещаются между государствами ЕС. Депутаты Европарламента утверждают, что к семьям следует относиться одинаково по всему Евросоюзу», — говорится на сайте Европарламента.

«Будущее наших детей»

Брюссель уже отметил несколько стран, в которых процесс «радужной интеграции» может пойти тяжело. Первой на карандаш взяли Румынию, которая, если верить членам Европарламента, пока не спешит обновлять национальное законодательство в части свобод передвижения для однополых пар.

С Польшей и Венгрией все куда сложнее. В вотчине премьер-министра Виктора Орбана сексуальные меньшинства — деликатная тема сродни Трианонскому договору. Представителей ЛГБТ-сообщества давят не только консервативные взгляды венгров, но и инициативы местных властей, которые ограничивают права меньшинств де-юре.

К примеру, в прошлом году Будапешт запретил гражданам страны официально менять указанный при рождении пол, по сути, объявив трансгендеров вне закона. Чуть позже Орбан подписал закон о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, а уже этим летом пообещал провести в Венгрии референдум по «защите детей от ЛГБТ-образования». Дата всенародного голосования, впрочем, до сих пор не объявлена.

«На кону — будущее наших детей, и мы не вправе отступить», — заявил глава правительства.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Поляки в вопросах ЛГБТ отступать тоже не намерены, что ясно дал понять в августе прошлого года новоиспеченный президент Анджей Дуда. Политик всегда выступал за традиционные семейные ценности и даже запрещал однополым парам усыновлять детей.

По аналогии с «автономными зонами» сторонников движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), которые те обустраивали в бедных американских кварталах, польские градоначальники один за другим начали называть свои города «зоной, свободной от идеологии ЛГБТ». Летом 2020 года на территории Польши возникло более 100 муниципалитетов (около 90 городов, чуть больше трети страны), в которых запретили вывешивать шестиполосный разноцветный флаг и проводить «марши равенства».

При этом Польша, как и многие страны ЕС, напрямую зависит от финансирования по линии Евросоюза. Брюссель почти сразу осудил Варшаву за «ущемление» представителей сексуальных меньшинств, а в начале сентября пообещал ограничить доступ властей к средствам фонда REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), если польские муниципалитеты не проявят благосклонность к сторонникам ЛГБТ. Цена вопроса — 126 миллионов евро, на которые в Польше ремонтируются дороги, строятся школы и больницы.

pixabay.com /

Польша и Венгрия пока умудряются стоять особняком и проявляют завидное упорство в вопросах ЛГБТ, однако с такими масштабными санкциями «холодильник скоро победит телевизор». Таково мнение гендиректора коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергея Маркелова.

«Ключевые страны ЕС будут добиваться форматирования более слабого лагеря [Польша, Венгрия] всеми правдами и неправдами, спекуляциями и экономическими санкциями, — объяснил политолог. — Аксакалы Евросоюза не допустят вольностей, они будут искать точки манипуляции. Причем народ Венгрии и Польши Брюссель не волнует, манипуляции будут касаться элит. Мол, хотите поддержку Евросоюза, вступайте в наш лагерь».

Варшава и Будапешт, в свою очередь, действуют весьма опрометчиво, рассуждает Маркелов, думая, что «коврижки» от Брюсселя будут сыпаться вечно. Это вовсе не так, и опубликованная резолюция Европарламента прямое тому подтверждение.

До полноценного раскола в стане Евросоюза еще далеко, ведь силы двух сторон неравны. В конечном итоге, уверен собеседник «ПС», убеждения польских и венгерских консерваторов падут перед непреодолимой тяжестью экономических санкций. Это лишь вопрос времени.