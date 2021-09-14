Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал опасения в связи с появление крылатой ракеты у КНДР

Япония обеспокоена данными об успешном испытании ракеты в КНДР. Но если данные подтвердятся, то это должность стать поводом для беспокойства большинства стран, уверены в Токио.

Информация о новой ракете ранее пришла по каналам ЦТАК КНДР. Сообщалось, что новинка способна поражать цели на дистанции в 1 500 км.

«Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1 500 километров».

Данную ситуацию уже прокомментировал японский министр обороны Нобуо Киси.

«Если данные подтвердятся, это может угрожать миру и безопасности региона и вызывает обеспокоенность. Мы намерены продолжить мониторинг действий военных КНДР при тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей», — цитирует его NHK.

Несёт ли какую-либо угрозу для нашей страны, для её интересов новая разработка КНДР? Своим мнением с изданием PolitOnline поделился Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

«В военно-стратегической части или в условиях военного технического строительства национальной безопасности нашего государства появление всё новых и новых моделей, типов ракет с улучшенными ТТХ по дальности, мощности, доставке ядерного «груза», нас, конечно, серьёзно беспокоит», — считает эксперт.

Поэтому в России необходимо учесть все возможные варианты развития ситуации с КНДР. И, конечно же, быть готовой к локализации либо ликвидации угрозы со стороны Пхеньяна.