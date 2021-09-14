Японская полиция разыскивает сторонников силового решения вопроса Курил

Крупный иероглиф «Отобрать силой!» на монументе «Мост на четыре северных острова» в японском городе Немуро обнаружил утром 13 сентября местный житель. По факту посягательства на памятник, символизирующий будущий возврат Японии северных островов, полиция начала расследование.

Власти города вандализм осудили:

«Я глубоко возмущен этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе, установленном в ознаменование будущего возврата северных островов и являющегося символом, вобравшим в себя чаяния всего нашего народа. Особенно сейчас, когда в связи с пандемией Сovid-19 приостановлены посещения родственниками бывших жителей северных территорий могил их предков на островах, я глубоко сопереживаю им и считаю инцидент очень прискорбным», — высказался мэр города Масатоси Исигаки.

Сам монумент был воздвигнут в 1981 году. Он состоит из гранитных блоков и выражает надежду японцев на «возвращение» островов.

Напомним, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй Мировой Войны. Камнем преткновения остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил (в Японии обозначаемые «северными территориями»). В МИД РФ неоднократно отмечали, что российский суверенитет над этими островами неоспорим.