Чешский суд принял решение арестовать россиянина Александра Франчетти

Городской суд в Праге вынес решение заключить под стражу российского гражданина Александра Франчетти.

Правоохранители задержали его по запросу Украины в международном аэропорту столицы Чехии. Россиянина арестовали прямо в зале суда. Известно, что Франчетти пока будет содержаться в пражской тюрьме Панкрац. Адвокат намерен опротестовать вынесенное решение. Суд рассмотрит жалобу через 14 дней.

Тем временем российские следователи направили запросы для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не получала из Праги данные о задержании гражданина РФ по ордеру из Украины.