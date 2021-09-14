Снова в топе. Экономист назвал рецепт выведения рубля в список лучших мировых валют

Попадание российского рубля в топ-20 популярных мировых валют является хорошей практикой для экономики государства, но это не должно становиться ее самоцелью. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее стало известно, что рубль впервые с 2016 года занял 20-е место в рейтинге востребованных мировых валют. По итогам июня его доля в международных расчетах составила 0,18%, свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT.

На первом месте традиционно расположился американский доллар (39,38%), вторую позицию занял евро (38,43%). Более скромные результаты продемонстрировал британский фунт стерлингов — его доля составила лишь 5,99%. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

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Как объяснил Беляев, позиции какой-либо валюты на международном рынке зависят от того, насколько страна в целом вовлечена в мировой экономический оборот. Несмотря на то, что роль России в этом пока не столь высока, у нее есть все возможности усилить свои внешние позиции.

«Достичь более высокого уровня для нас полезно, потому что вовлечение твоей валюты в международный оборот дает преимущество во внешних торговых сделках. Но для этого нужно активизировать не столько внешнеторговые связи, сколько позиции в сфере услуг и на кредитном рынке. Когда все эти слагаемые будут набирать вес, будет расти и востребованность рубля», — подчеркнул собеседник издания.

Такого же мнения придерживается и эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В разговоре с РИА Новости эксперт напомнил, что последние годы Россия довольно активно продвигала рубль в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

С другой стороны, популярность той или иной денежной единицы во многом обусловлена сложившейся мировой практикой. Именно этим и объясняется многолетнее лидерство американского доллара, которым принято расплачиваться за нефть и ряд других сырьевых товаров.

«Доллар занимает первое место в рейтинге не только потому, что США — лидеры в мировом производстве. Внешнеэкономическая сфера достаточно консервативна, особенно, когда речь идет о торговле», — не сомневается экономист.

Тем не менее добиться закрепления валюты на передовых рубежах можно и другими методами — например, через завоевание торговых позиций и финансовую активность, добавил собеседник «ПС».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Но сказать, что выдвижение валюты на какие-то верхние позиции — это самоцель, не совсем правильно. Хотя, конечно, лучше положительный показатель, чем отрицательный. Но правильно сначала добиться позиций на мировом рынке, а вслед за этим подтянется и востребованность твоей валюты», — рассуждает Беляев.

Экономист усомнился в том, что попадание рубля в топ мировых валют отразится на жизни обычных россиян. По его словам, рейтинг показывает лишь степень распространения денежной единицы в международных сделках, а значит, фактически «оторван от повседневной жизни».

«Но если бы позиции России ухудшились, то тогда можно было бы рассуждать о том, как это влияет. Это было бы следствием того, что у нас неустойчивая валюта. Но это уже как производные. Поскольку Россия удержала свои позиции, и есть тенденции к росту и развитию, улучшению присутствия рубля, то это положительный момент», — заключил Беляев.

spbdnevnik.ru / Павел Каравашкин

В декабре 2016 года российский рубль также замкнул топ-20, заняв долю 0,26% в международных расчетах.

Ранее в пресс-службе Банка РФ заявили, что за последний год число переводов, совершенных россиянами через систему быстрых платежей, выросло втрое, а сумма транзакций — в 2,5 раза.

В середине мая эксперты Всемирного банка признали, что денежные переводы из России за рубеж оказались самыми выгодными. Причем наиболее дешевыми стали транзакции из РФ в Грузию.