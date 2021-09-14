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Матвейчев объяснил, какие речи Зеленского являются оскорблением для Меркель

Матвейчев объяснил, какие речи Зеленского являются оскорблением для Меркель

Постоянные попытки украинских властей навязать иностранным партнерам разговоры о несуществующей «российской агрессии» в конце концов надоели ведущим политикам западных стран.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал политолог Олег Матвейчев.

«Министр обороны Украины вел свою мантру о том, что «Украина защищает Европу от русских орд». Когда они это говорят по собственному телевидению, понятно, что какие-то местные рагули это все впитывают», — отметил эксперт.

Но когда украинские чиновники заявляют подобные вещи иностранным журналистам или даже лидерам государств – канцлеру ФРГ Ангеле Меркель или президенту США Джо Байдену – у тех возникает вопрос, не держат ли их на Украине за идиотов. Это происходит потому, что на Западе прекрасно понимают, что из себя представляет украинская армия, и что на нее никто не нападает, а если бы кто-то и напал, то та продержалась бы не больше трех дней.

«Европейцы больше верят в НАТО, а уж точно не в Украину. Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от (украинского президента Владимира) Зеленского эту лажу, которую они им пропихивают на полном серьезе», — заключил Матвейчев.

Матвейчев объяснил, какие речи Зеленского являются оскорблением для Меркель
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Напомним, ранее главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что армии Украины необходимо готовится к наступлению на неподконтрольные Киеву территории. А также он призвал разорвать с Россией дипломатические отношения и поделился с журналистами мечтой проехать по Москве на танке с украинским флагом.