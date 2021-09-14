Путин призвал сохранить в Госдуме ядро для решения значимых задач

Ядро в Государственной думе РФ, на которое власть могла бы опираться в части решения значимых задач, необходимо сохранить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Лидер страны во вторник принял участие в совещании с членами правительства и руководством «Единой России». Во время выступления он поднял тему реализации вопросов социального характера. По его мнению, для этого необходимо наличие опоры в парламенте.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий: КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Новые люди», Партия роста, «Единая Россия», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива» и «Яблоко».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос о том, как Путин будет принимать участие в голосовании после ухода на самоизоляцию. По информации телеканала «360», Кремль планирует сообщить о решении в ближайшее время.