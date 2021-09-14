Путин заявил, что по-прежнему имеет высокие титры антител к COVID-19

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему обладает высоким иммунитетом к коронавирусной инфекции.

Несколько человек из близкого окружения Владимира Путина заболели коронавирусом. Один из них работал с ним в непосредственной близости. В связи с этим глава государства лично проверит, как именно работает вакцина «Спутник V».

«Титры у меня по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», — заявил он во время совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

По словам главы государства, человек, контактировавший с ним, заболел COVID-19 из-за низкого уровня антител. Это произошло потому, что он поздно ревакцинировался, пояснил Путин.