Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов развивает транспортную систему в городе. Его стремление поддержал политолог Дмитрий Солонников.

Беглов рассказал, что Петербург ожидает масштабное обновление электротранспорта.В течение ближайших двух лет ожидается покупка нескольких десятков современных трамваев. В городе создадут 15 магистральных скоростных маршрутов для этого вида транспорта, уточнил губернатор.

Руководитель Института современного государственного развития Солонников напомнил, что в период существования советского государства Петербург был фактически трамвайной столицей мира. В эпоху перестройки от транспорта начали отказываться, привели слова политолога журналисты Федерального агентства новостей. Солонников назвал неоправданной такую практику.

«Возрождая в Петербурге полноценное трамвайное движение, мы фактически возвращаемся к тому, от чего так легко отказались в 90-е годы. А ведь когда-то Петербург-Ленинград был самым трамвайным городом в мире! Именно в нашем городе некогда была самая большая в мире протяженность трамвайных путей», — рассказал специалист.

В настоящее время город возвращается к системе развитого транспорта. Более того, это соответствует мировым трендам, добавил Солонников.