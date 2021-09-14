Глава ЦИК России сообщила об установке камер на 96% избирательных участков

Практически 96% участков для голосования охвачены видеокамерами в преддверии выборов в Госдуму. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Глава ЦИК приняла участие в международной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», организованной в МГУ. Во время выступления она обратила внимание, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования.

Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента определяется на пять лет по смешанной избирательной системе.

Памфилова ранее сообщила о готовности российской избирательной системы к выборам на 99%. По ее словам, комиссиям еще предстоит проверить некоторые вопросы, передает телеканал «360».