Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генерала Виктора Казанцева

Президент России Владимир Путин высказал слова поддержки и сочувствия семье Героя России Виктора Казанцева, который скончался на 76-м году жизни.

Путин отметил, что Казанцев внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом. Российский лидер обратил внимание, что генерал армии был уважаемым человеком, которого ценили за высокую компетентность, а также за требовательное отношение к себе и своим подчиненным, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Казанцев был награжден орденом «За военные заслуги», советскими орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, а также рядом других медалей.