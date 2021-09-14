Президент России выступил за сохранение слаженной работы правительства и парламента

Слаженная работа между правительством и парламентом России должна быть сохранена. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства выступает на совещании с правительством и руководством «Единой России». По его словам, действующие депутаты и кандидаты от партии тесно работают с профильными министерствами и вице-премьерами по каждому направлению.

«Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее», — отметил Путин.

Президент добавил, что от слаженной работы зависит результат предпринимаемых властями действий.

Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. В избирательном процессе примут участие представители 14 партий. Речь идет о ЛДПР, «Коммунистах России», «Справедливой России — За правду», КПРФ, «Гражданской платформы». Кроме того, своих кандидатов выдвинули Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».