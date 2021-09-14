Китай нацелился распространять социализм в интернете

Китай развернет кампанию по продвижению социалистических ценностей в интернете, следует из «Замечаний об усилении построения цивилизованного интернет-пространства». Документ опубликован на сайте правительства Поднебесной.

Основными тезисами для построения «цивилизованного» сетевого пространства заявлены марксизм, сплоченность партии и народа, а также укоренение в сознании граждан базовых ценностей социализма.

Для достижения вышеперечисленного власти Китая намерены усилить роль веб-сайтов, приложений, публичных аккаунтов в социальных сетях с социалистической направленностью.