«Трудоемкий и дорогостоящий процесс»: Шугалей усомнился в возможностях Украины перейти на латиницу

Украина сделает глупость, если попытается перейти с кириллицы на латиницу, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее предложил украинским властям отказаться от использования кириллицы и заменить ее на латиницу. Кроме того, была озвучена идея сделать английский язык государственным, поскольку это элемент «цивилизованного общения».

Социолог Максим Шугалей раскритиковал предложение Данилова и отметил, что у Украины нет средств для перехода с кириллицы на латиницу. Более того, этот процесс будет очень трудоемким и дорогостоящим. Шугалей назвал идею глупым пиаром и подчеркнул, что Киев должен ставить перед собой реальные и адекватные цели, пишет iReactor.

«Я считаю, что это невозможно», — сказал глава ФЗНЦ в беседе с изданием.

С не менее странным предложением ранее выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он предложил переименовать «мову» в «руський язык» и сделать из его родины Русь-Украину, писал ФАН.