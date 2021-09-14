В Москве на двух станциях метро появились указатели на узбекском и таджикском языках

Указатели на двух языках — узбекском и фарси появились на станциях Московского метрополитена «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковая» Бутовской линии.

Таблички перевели для удобства посетителей, как объяснили в столичном метрополитене. Помимо указателей к выходам из подземки, надписи на узбекском и таджикском появились на вывесках у лифтов, а также на наклейках, которые размещены на дверях вестибюлей.

«От станций метро "Прокшино" Сокольнической линии и "Лесопарковой" Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси — языке большинства народов Таджикистана — и на узбекском», — приводит комментарий Московского метрополитена РИА Новости.

Кроме того, в пресс-службе подземки уточнили, что одна из их задач — делать навигацию по метро комфортной и понятной для разных пассажиров. По этой причине схема навигация подземки на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках.