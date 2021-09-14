Десять членов Правительства РФ проголосуют на выборах в Госдуму онлайн

Вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев проголосуют на выборах онлайн, как сообщает пресс-служба Кабмина.

Помимо них поучаствует в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Центризбирком России принял свыше 5,2 млн заявлений от граждан, желающих проголосовать на предстоящих выборах онлайн.

Напомним, что возможность голосовать дистанционно закреплена в федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 мая 2020 года.

Таким образом, подобная опция на выборах-2021 доступна жителям семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.