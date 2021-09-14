Персонал отеля в Турции назвал россиянку «тупицей» в ответ на замечание

Россиянка столкнулась с недопустимым поведением персонала отеля в Турции. Женщину оскорбили, так как она не смогла изъяснить свою просьбу на английском языке.

Отдыхая в Сиде, россиянка заметила, что другие путешественники занимают лежаки еще с вечера, оставив на них полотенце. Она решила выяснить у персонала отеля, допустимо ли подобное поведение. Сотрудники гостиницы потребовали, чтобы женщина озвучила свою просьбу на английском. Однако путешественница не смогла сформулировать высказывание и решила не продолжать разговор.

«На что вслед услышала stupid, то есть "тупица". Значение этого слова я примерно понимаю и сказала, что за грубость обращусь в полицию. И знаете, что я слышала в ответ? Сотрудник пляжа сказал: "Russian people bla-bla-bla"», — пожаловалась россиянка.

Многие туристы неоднократно замечали, что к россиянам в Турции действительно относятся хуже, чем к другим европейцам. Путешественники из других стран никогда не ленятся написать жалобу, если их что-то не устраивает, отметила отдохнувшая в Сиде женщина.