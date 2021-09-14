Баранец высмеял мечты Кулебы превратить Украину в военное государство

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перестал скрывать разочарование в западных партнерах и признался, что Киев больше не питает надежд на их помощь. Поэтому сейчас Украине следует «стать обладающим гибкостью военным государством, таким как Израиль», заявил дипломат в интервью The Independent.
Но такие громкие слова Кулебы выдают в нем «провокатора, лицемера и политического мошенника», считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
«Насколько мне известно, Запад не отказался от милитаризации Украины. С миру по нитке лохмотья, то есть старое, ржавое оружие, которое надо списывать, он [Запад — Прим. ред.] потихоньку все-таки на Украину перекачивает», — сказал «Политике Сегодня» Баранец.
Например, американская армия должна была списать «в утиль» Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс) старого поколения, но любезно передала в пользование Украине. Иронично, добавил военный обозреватель «КП», что украинских военнослужащих пока к оружию не подпускают — только под внимательным надзором американского инструктора, чтобы «чего не вышло».
Передача украинской армии того же Javelin лишний раз доказывает, что у НАТО и Запада есть «стратегическая линия» отдавать Киеву «лишнее и ненужное». Таким образом, рассуждает собеседник «ПС», Украина превратилась в своеобразный склад «оружейного хлама», который не прельщает даже Латвию, Эстонию, Литву и Польшу.
Другим подтверждением «поддержки» Вашингтона стал указ президента США Джо Байдена выделить 60 млн долларов на военное преобразование Украины. На такую сумму Украина сможет расширить мощь ВСУ на два истребителя (по $30 млн каждый) или на 4-5 танков, отметил Баранец.
Впрочем, даже при помощи Запада, планы Кулебы больше похожи на утопию, нежели чем на реальность, потому что оборонная промышленность Украины сегодня представляет собой «жалкие очаги», которые «еле теплятся» в конструкторской области, подчеркнул собеседник «ПС»:
«С десяти танков собирают один, с десяти БТР создают один. Боже мой, создали ракету "Нептун", а когда содрали немножко краску, посмотрели, а это советская ракета. Украинская армия сегодня фактически на 95% состоит из советской военной техники, а жалкие 5–6% это то, что наскребли США и НАТО».
Вдобавок к этому, слова украинского дипломата о недоверии к Западу выглядят нелепо и на фоне «победоносной» позиции президента Владимира Зеленского, который после саммита с Байденом объявил, что Киев «не одинок». Более того, по словам президента, Вашингтон даже «поможет накачать мускулы» украинской армии. Все это в очередной раз доказывает несостоятельность нынешнего руководства страны, заключил Баранец.