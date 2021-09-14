Баранец высмеял мечты Кулебы превратить Украину в военное государство

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перестал скрывать разочарование в западных партнерах и признался, что Киев больше не питает надежд на их помощь. Поэтому сейчас Украине следует «стать обладающим гибкостью военным государством, таким как Израиль», заявил дипломат в интервью The Independent.

Но такие громкие слова Кулебы выдают в нем «провокатора, лицемера и политического мошенника», считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Насколько мне известно, Запад не отказался от милитаризации Украины. С миру по нитке лохмотья, то есть старое, ржавое оружие, которое надо списывать, он [Запад — Прим. ред.] потихоньку все-таки на Украину перекачивает», — сказал «Политике Сегодня» Баранец.

Например, американская армия должна была списать «в утиль» Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс) старого поколения, но любезно передала в пользование Украине. Иронично, добавил военный обозреватель «КП», что украинских военнослужащих пока к оружию не подпускают — только под внимательным надзором американского инструктора, чтобы «чего не вышло».

Передача украинской армии того же Javelin лишний раз доказывает, что у НАТО и Запада есть «стратегическая линия» отдавать Киеву «лишнее и ненужное». Таким образом, рассуждает собеседник «ПС», Украина превратилась в своеобразный склад «оружейного хлама», который не прельщает даже Латвию, Эстонию, Литву и Польшу.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Другим подтверждением «поддержки» Вашингтона стал указ президента США Джо Байдена выделить 60 млн долларов на военное преобразование Украины. На такую сумму Украина сможет расширить мощь ВСУ на два истребителя (по $30 млн каждый) или на 4-5 танков, отметил Баранец.

Впрочем, даже при помощи Запада, планы Кулебы больше похожи на утопию, нежели чем на реальность, потому что оборонная промышленность Украины сегодня представляет собой «жалкие очаги», которые «еле теплятся» в конструкторской области, подчеркнул собеседник «ПС»:

«С десяти танков собирают один, с десяти БТР создают один. Боже мой, создали ракету "Нептун", а когда содрали немножко краску, посмотрели, а это советская ракета. Украинская армия сегодня фактически на 95% состоит из советской военной техники, а жалкие 5–6% это то, что наскребли США и НАТО».

Вдобавок к этому, слова украинского дипломата о недоверии к Западу выглядят нелепо и на фоне «победоносной» позиции президента Владимира Зеленского, который после саммита с Байденом объявил, что Киев «не одинок». Более того, по словам президента, Вашингтон даже «поможет накачать мускулы» украинской армии. Все это в очередной раз доказывает несостоятельность нынешнего руководства страны, заключил Баранец.