В МИД РФ раскритиковали доклад ЕП о непризнании думских выборов в России

Доклад комитета Европарламента (ЕП) о непризнании думских выборов в России является аномалией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно документу, Европарламент должен подготовиться к тому, чтобы признать выборы в Госдуму недействительными. Захарова отметила, что такой доклад аномален.

«Сначала идет вывод, что Евросоюз должен быть готов отказаться от признания выборов в Госдуму, а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия»,— сказала дипломат.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Одновременно с ними должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.