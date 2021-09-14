Российский суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать Facebook на 21 млн рублей. Административное наказание последовало из-за отказа компании удалить запрещенные материалы.

Сегодня в ходе судебного заседания было рассмотрено пять дел об административных правонарушениях в отношении Facebook lnс, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы. Совокупность штрафов социальной сети Facebook в России составила более 90 млн рублей.

В начале текущего месяца московский мировой суд постановил оштрафовать Facebook на 5 тыс. рублей в связи с непредоставлением сведений, сообщало Федеральное агентство новостей.