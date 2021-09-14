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Российский суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Российский суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать Facebook на 21 млн рублей. Административное наказание последовало из-за отказа компании удалить запрещенные материалы.

Сегодня в ходе судебного заседания было рассмотрено пять дел об административных правонарушениях в отношении Facebook lnс, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы. Совокупность штрафов социальной сети Facebook в России составила более 90 млн рублей.

В начале текущего месяца московский мировой суд постановил оштрафовать Facebook на 5 тыс. рублей в связи с непредоставлением сведений, сообщало Федеральное агентство новостей.