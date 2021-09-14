СК направил запросы в Чехию в связи с задержанием россиянина Франчетти

СК России направил запросы в Чехию для выяснения обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Александра Франчетти был задержан в аэропорту Праги по Международному ордеру на арест, который выдала Украина. Позже чешская прокуратура сообщила, что в отношении его будет рассмотрен вопрос о предварительном заключении.

Светлана Петренко также высказалась о недопустимости злоупотребления международно-правовыми механизмами по политическим мотивам и напомнила, что Россия гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии со вторым пунктом статьи 61 Конституции страны..