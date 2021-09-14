С выпускного – на стройку. Трудовых мигрантов в РФ предложили заменить школьниками

Проблема нехватки трудовых мигрантов в России обнаружилась не так давно, однако уже ощутимо ударила по кошелькам застройщиков, глав ЖКХ и предпринимателей. К счастью, депутат Госдумы VII созыва, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уже нашла решение этой задачи. Раз взрослое население страны не спешит выходить на замену гостям из-за рубежа, ответственность ложится на плечи молодого поколения, считает политик.

Парламентарий предложила вовсе отойти от практики использования рабочей силы мигрантов, а на их место привлечь выпускников девятых классов. Бессараб уверена, что учащихся заинтересуют предложения от изголодавшихся работодателей, а также карьерные перспективы на стройках и в сфере услуг.

«Сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе, — заявила депутат. — К сожалению, после девятого класса многие ребята выходят с проблемой невозможности продолжить обучение. Лучше им предложить бесплатные курсы, и в течение нескольких месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров, маляров-штукатуров. Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию. Можно быть хорошим каменщиком, укладчиком плитки, маляром-штукатуром, получать хорошие средства и при этом быть российским гражданином».

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Нехватка кадров

Примечательно, что один день назад с диаметрально противоположным предложением выступал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес-омбудсмен высказал мнение, что привлекать на работы нужно вовсе не молодежь, а пенсионеров.

Сейчас они, объяснил правозащитник, боятся потерять положенные им льготы, поэтому не оформляются официально. Как следствие, растет теневой рынок «зарплат в конвертах», с которым «борется вся страна».

«Могли бы этот недостаток [нехватку кадров] возместить пенсионеры, которые хотят продолжить работать. Но, к сожалению, они как работающие пенсионеры потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы. Это дестимулирует людей выходить работать», — посетовал Титов.

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Тем временем нехватка мигрантов на рабочих местах становится все острее. В столице о ней говорят уже открыто: заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов даже называет конкретные цифры:

«Сегодня Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг».

Сама Светлана Бессараб с Ефимовым не согласна. В разговоре с «Политикой Сегодня» она выразила уверенность, что высокие требования предъявляют работодателям сами трудовые мигранты. Российская молодежь снижать планку не будет, признала депутат, но именно это и может привлечь выпускников в строительную отрасль.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Лайки и подписчики

Удовлетворить растущую потребность с помощью девятиклассников едва ли удастся, считает Ярослав Нилов – коллега Светланы Бессараб, депутат Госдумы VII созыва и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Народный избранник напомнил, что российское законодательство разрешает молодым людям работать с 14-летнего возраста, но не все работы можно доверить выпускнику.

«Больше всего проблем по этой части в строительной сфере, в сфере ЖКХ и сфере сельского хозяйства. В строительной сфере девятиклассник сможет выполнять далеко не все работы, плюс есть определенные ограничения по трудовому кодексу. К примеру, вести малярные работы без образования он не сможет. В сельском хозяйстве без спецподготовки ситуация аналогичная. Частично этот вопрос действительно можно решить, предлагая [работу школьникам], но это сезонная история, тем более у выпускников. Временно этот вопрос можно решить, но полностью это вряд ли получится возместить», — объяснил Нилов.

Депутат Госдумы поделился с «ПС» воспоминаниями о своей молодости, когда юный Ярослав Нилов на летних каникулах подрабатывал разнорабочим в некой компании. За несколько десятилетий российское законодательство в этой части не поменялось – многие школьники по-прежнему трудятся, чтобы подзаработать денег на личные нужды. Впрочем, сейчас у молодежи другие требования.

«Я разговариваю с молодежью, все хотят быть блогерами, иметь подписчиков, собирать лайки и на этом зарабатывать миллионы. С советских времен престиж трудовых профессий убивался. Говорили: "Будешь плохо учиться – пойдешь в ПТУ". А сегодня у нас нехватка сварщиков, плиточников и других представителей трудовых профессий», - добавил Нилов.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Бессараб, однако, сообщила, что представители СМИ передали ее слова не совсем точно. Изначально посыл в ее заявлении был иной.

«Я говорила не только про учеников девятых классов, а про всех желающих получить хорошую рабочую специальность. <…> Сегодня трудовые мигранты получают очень высокую зарплату в строительной отрасли. А те дети, которые не попали на бюджет и не могут учиться на коммерческой основе, не могут получить высокооплачиваемую профессию. Вот я предлагаю дать таким детям в руки хорошую специальность. Можно сократить обучение, ввести курсы, чтобы ребенок мог руками зарабатывать хорошие деньги», — заключила депутат Госдумы.

По данным Федерации мигрантов России (ФМР), средняя зарплата гостей из-за границы сейчас составляет 43 тысячи рублей в месяц по стране, а по Москве – 60 тысяч рублей в месяц. По состоянию на ноябрь 2020 года, число официально зарегистрированных работающих в России иностранцев составляло почти два миллиона человек.