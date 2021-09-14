Власти Финляндии приняли решение расширить выдачу виз для россиян

Начиная с октября финские визы смогут оформить еще две категории россиян, заявил директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.

Нововведение вступит в силу уже с 1 октября. Начиная с этого времени жители России, которые отправляются в деловую поездку, а также те, у кого есть просроченная мультивиза, смогут оформить документы для въезда, добавил Туоминен.

«Расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию, решений об отмене или изменении ограничений пока не было принято», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Согласно принятой ранее стратегии, власти Финляндии снимут ограничения по коронавирусу после того, как 80% населения государства будут привиты. Туоминен также добавил, что каждый россиянин, который подает документы на визу, должен будет подписать особый документ. По нему он обязуется самостоятельно проверить основания для въезда в страну.