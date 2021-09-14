Эксперт: действия Чехии в истории с Франчетти вызвали у РФ недоумение

После того, как в Чехии по запросу Украины был задержан участник «Крымской весны» россиянин Александр Франчетти, в Киеве это восприняли, как победу, но в России действия Праги вызвали тревогу и недоумение.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет публицист и аналитик Константин Кеворкян.

Напомним, гражданин РФ Александр Франчетти был задержан в пражском аэропорту в воскресенье, 12 сентября, по запросу Украины, стремящейся привлечь Франчетти к ответственности за активное участие в крымских событиях февраля-мата 2018 года, результатом которых стало присоединение Крыма к России.

Сам Александр Франчетти никогда не скрывал своей роли в событиях «Крымской весны». Например, уроженец Воронежа рассказывал крымским журналистам о том, как после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года в Киеве, он приехал в Крым и влился в движение сторонников воссоединения полуострова с Россией, создав невооруженное подразделение активистов «Северный ветер».

«Наша разведывательная группа состояла из лесников или, если хотите, туристов… Мы брали только тех, кто умеет читать лес и следы. Кроме того, в районе Мекензиевых гор проходит линия высоковольтной электропередачи и рядом с ней газопровод. Это была моя задача — каждый день мы осматривали каждую мачту, чтобы увидеть, нет ли там каких-либо взрывчатых веществ», — рассказал сам Франчетти в интервью, которое теперь украинская сторона использует против него же.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Россиянин при этом всегда подчеркивал, что его деятельность в Крыму не была противозаконной, и была направлена на защиту мирных граждан от возможных террористических атак со стороны украинских экстремистов. Так, по словам Франчетти, за месяц его группа обнаружила на полуострове около 900 килограмм взрывчатых веществ и примерно тысячу единиц огнестрельного оружия, а также задержала группу, которая занималась подготовкой теракта в Крыму.

После того, как Крым вошел в состав Российской Федерации, Александр Франчетти продолжал бывать на полуострове, где его наградили медалью «За возвращение Крыма». Также какое-то время он работал помощником депутата городского законодательного собрания Севастополя.

При этом Франчетти, имеющий вид на жительство в Чехии, регулярно ездил в эту страну, так как в Праге у него растет дочь. И до нынешнего задержания никаких проблем при пересечении границы у россиянина не возникало, хотя по информации СМИ, в поле зрения чешских и украинских правоохранителей Франчетти попал еще в 2019 году.

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма», — заявил по этому поводу спикер украинского МИД Олег Николаенко.

wikipedia.org / SergKh78 / CC BY-SA 4.0

В случае выдачи Франчетти Украине, о чем Киев уже обратился к Праге, россиянину грозит несправедливый суд и суровое наказание, отмечает Кеворкян, приводя мнение сотрудника представительства президента РФ в Крыму Александра Молохова, который ранее заявил, что Франчетти на Украине ждет «верная смерть».

«В Киеве празднуют победу, а в России наблюдают за действиями Чехии с недоумением и тревогой. По состоянию на вечер понедельника Чехия не информировала Россию по поводу задержания россиянина по украинскому ордеру, о чем сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с задержанием российского гражданина», — пишет аналитик.

При этом он отмечает, что очень точно проблему с задержанием российского гражданина в Чехии описал социолог Максим Шугалей, не так давно освобожденный из ливийской тюрьмы.

Как заявил Шугалей в интервью Федеральному агентству новостей, имеет место опасный прецедент и России необходимо срочно заняться созданием механизмов по противодействию фактически созданной системе похищения россиян за границей.

Москва должна жестко реагировать на такие инциденты, иначе россиян начнут задерживать по всему миру, о чем ранее уже предупреждали эксперты-международники, добавил Шугалей.

Невские Новости / Дарья Зуева

Таким образом, отмечает Кеворкян, Чехия прокладывает дорогу террору против россиян. И Россия должна принять меры для защиты своих граждан, в том числе для граждан, сделавших вклад в возвращение Крыма.

Однако Чехия, несмотря даже на то, что весной текущего года она была внесена в список недружественных России государств, продолжает на русских неплохо зарабатывать, отмечает публицист. В заключение Константин Кеворкян задается вопросом, неужели Москва, кроме выражения озабоченности, не может для начала хотя бы отказаться от чешского пива и туристических связей с этой страной, особенно, если вспомнить о том, как Чехия ранее растоптала память советского маршала Ивана Конева.