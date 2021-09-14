«Это оскорбление». Политолог назвал «лажей» слова Зеленского о защите Европы Украиной

Заявив о том, что Киев защищает Европу от «российской агрессии», президент Украины Владимир Зеленский оскорбил сразу двух политиков — французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

По мнению политолога, подобная риторика киевского истеблишмента может возыметь успех лишь у внутренней аудитории, но никак не среди западных лидеров. Ведь последние, по его словам, имеют прекрасное представление об истинном потенциале украинской армии.

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они [власти Украины, — Прим. ред.] им на полном серьезе пропихивают», — возмутился Матвейчев.

Эксперт добавил, что сами европейцы едва ли видят своим защитником Украину — речь, скорее, может идти о НАТО.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Ранее на выступлении в Стэндфордском университете Зеленский выразил уверенность, что в будущем Украина станет лидером Европы, поскольку «возможно все».

«Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», — убежден президент.

Глава государства также рассказал о своей «украинской мечте», которая заключается в цифровизации и возвращении Крымского полуострова и Донбасса. По его оценке, в ближайшие годы в стране 100% государственных услуг можно будет получить онлайн.