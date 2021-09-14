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Гендиректор центра Гамалеи Гинцбург предположил, сколько Путин проведет на самоизоляции

Гендиректор центра Гамалеи Гинцбург предположил, сколько Путин проведет на самоизоляции

Решение президента России Владимира Путина об уходе на самоизоляцию — это поступок законопослушного гражданина, заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава государства сообщил о намерении временно перейти на дистанционный формат работы, поскольку в его окружении зафиксировали случаи заражения коронавирусом. По мнению Гинцбурга, семи дней на самоизоляции в этой ситуации будет вполне достаточно.

«Однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина», — объяснил Гинцбург в комментарии «Интерфаксу».

Президент России примет участие в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и других запланированных на ближайшую неделю встречах дистанционно. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, расписание Путина не будет меняться в связи с его самоизоляцией, передает телеканал «360».