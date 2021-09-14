Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Кремля.

Стороны обсудили положение дел в Афганистане, отметили представители Кремля. По их словам, президенты также договорились о дальнейшем поддержании личных контактов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее выразил обеспокоенность в связи с угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории соседних стран. По информации телеканала «360», некоторые местные жители после августовских событий в Кабуле пытаются прорваться в Европу.