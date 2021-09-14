Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах в условиях самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил возможность участия главы государства в выборах после ухода на самоизоляцию.

Речь идет о голосовании за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Журналисты поинтересовались у Пескова, поменялись ли планы Путина по вопросу личного участия в избирательном процессе.

«Мы сообщим, когда будет принято решение президентом, мы сообщим», — ответил пресс-секретарь.

Песков ранее сообщил, что несколько человек в окружении Путина заразились коронавирусом. Тест президента на наличие COVID-19 показал отрицательный результат, передает телеканал «360».