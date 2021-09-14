Запрет DNS-серверов Google и Cloudflare поможет бороться с подозрительными ресурсами

Компания «Ростелеком» предложила запретить использование DNS-серверов Google и Cloudflare и сервиса DoH. Соответствующий документ уже подготовлен.

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили РИА Новости, что речь идет об оптимизации работы сетей связи и повышении их надежности. Запрет на использование серверов позволит ограничить доступ к подозрительным ресурсам, деятельность которых запрещена в России.

Недавно «Ростелеком» потребовал от нескольких иностранных организаций, включая Apple и Google, прекратить предоставлять инструменты для обхода ограничений к сайту «Умного голосования», иначе это будет считаться вмешательством в выборы в РФ.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования». Деятельность ресурса связана с экстремистской организацией.

Также депутат Василий Пискарев заявил, что Google и другие IT-гиганты нарушают российское законодательство, включая ограничения на доступ к запрещенной информации. РКН не раз требовал от них удалить призывы к участию в незаконных митингах и другие провокационные сообщения.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Граждане смогут принять в них участие в онлайн-формате.