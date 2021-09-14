Песков назвал Афганистан одной из тем переговоров Путина и Асада в Кремле

Ситуация в Афганистане стала одной из тем переговоров Россия — Сирия на высшем уровне. Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Речь идет о недавней встрече российского лидера с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. По словам Пескова, главы государств, в частности, обменялись мнениями о планах по дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия.

Российско-сирийские переговоры прошли 13 сентября в Кремле. Во время встречи Путин обратил внимание, что Асад прикладывает множество усилий для налаживания диалога с политическими оппонентами, передает телеканал «360».