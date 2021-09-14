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Песков озвучил причину ухода Путина на самоизоляцию

Песков озвучил причину ухода Путина на самоизоляцию

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение президента России Владимира Путина уйти на самоизоляцию.

Пресс-секретарь заявил, что глава государства полностью здоров, что подтвердил ПЦР-тест, который он сделал после выявленных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении. Самоизоляция не повлияет на интенсивность работы президента, ограничение будет только для очных мероприятий.

За последнее время в окружении Путина несколько человек заболели коронавирусом. Глава государства принял решение уйти на самоизоляцию, так как является контактным лицом, сообщил Песков. Эта резолюция была принята уже после встречи президента с паралимпийцами, которая состоялась накануне, уточнил пресс-секретарь.