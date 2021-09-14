Пять российских министров проголосуют на думских выборах онлайн

Четыре вице-премьера и пять министров России примут участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Недавно стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин проголосует на выборах в онлайн-формате.

Пресс-служба кабмина сообщила, что вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, а также вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко приняли решение голосовать дистанционно. Кроме того, некоторые министры примут участие в выборах в онлайн-формате. Это глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Парламентские выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В избирательном процессе будут участвовать представители 14 российских партий.