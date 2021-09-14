«Самодеятельность»: политолог объяснил, почему Украина не сможет перейти на латиницу

Переход с кириллицы на латиницу на Украине невозможен, поскольку против этой идеи выступают как киевские депутаты, так и профильные институты в составе академии наук. Об этом в беседе с РИА Новости заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

Ранее с такой инициативой выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, отказ от кириллицы в пользу латиницы станет «фундаментальным» шагом в процессе евроинтеграции.

Также Данилов предложил присвоить английскому языку статус второго государственного.

«Если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все», — убежден Данилов.

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Подобное сомнительное предложение украинского чиновника Бондаренко назвал не чем иным, как «самодеятельностью самого Данилова».

«Человек он достаточно экстравагантный. У него достаточно много экстравагантных мыслей… Он просто получает хайп на этом и больше ничего», — подчеркнул он.

Политолог обратил внимание, что переход с кириллицы на латиницу так и не поддержали во властных кругах. Это, по его словам, лишь подчеркивает нереализуемость идеи секретаря СНБО.

«Никто во власти не поддержал эту инициативу. Она не находит поддержки ни со стороны народных депутатов, ни со стороны профильных институтов в составе академии наук. Поэтому Данилов может предлагать перейти хоть на иероглифы, но от этого ничего не изменится», — отметил политолог.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала о том, почему жители Украины так и не поддержали предыдущие инициативы по «латинизации» национального языка.