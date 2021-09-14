Норвегию качнуло влево: новое правительство возглавит Стере

Левоцентристские оппозиционные партии Норвегии получают большинство в парламенте после выборов, состоявшихся в минувший понедельник.

После проигрыша консерваторов во главе с действующим премьер-министром Эрной Сульберг, возглавлявшей кабинет восемь лет, предстоит ее отставка. Ожидается, что следующее правительство возглавит лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере, сообщает издание EurAsia Daily. После подсчета 97,5% голосов местные лейбористы и четыре другие левоцентристские партии имеют 100 мест в норвежском Стортинге. Для получения большинства в парламенте было достаточно получить 85 мест.

Эрна Сульберг еще вечером 13 сентября признала свое поражение и поздравила Стере с победой.

Нужно отметить, что Стере всегда критиковал правительство, заявляя, что Норвегии не следовало отворачиваться от России. Еще до выборов он, в случае победы, обещал наладить диалог с Москвой. Политик считает, что восстановление российско-норвежских отношений в первую очередь необходимо для того, чтобы отстаивать и защищать интересы Осло в Арктике. Кроме того, открытый диалог поможет «создать новые возможности» для жителей обеих стран.