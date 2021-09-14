Общественная палата РФ сообщила о 4,5 тыс. фейков про выборы депутатов Госдумы

Волонтеры Лиги безопасного интернета зафиксировали более 4,5 тысячи фейков про выборы в Госдуму. Об этом член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила журналистам.

В качестве примера Мизулина привела информацию о якобы существовании «методички по вбросам» для председателей участковых избирательных комиссий. По ее словам, часть недостоверных сведений продвигается с использованием ботов. Лига безопасного интернета установила, что фейки распространялись с территории Украины, Польши и Латвии, пишет ТАСС.

Члены ЦИК России ранее обсудили готовность штабов общественного наблюдения к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут с 17 по 19 сентября. По информации телеканала «360», уже организованы пространство для видеонаблюдения и пресс-центр.