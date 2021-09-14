Путин будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС дистанционно из-за вынужденной самоизоляции

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных в его окружении. Поэтому Путин будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС дистанционно.

Саммит ШОС, который посвящен 20-летию создания организации, пройдет в Душанбе 17 сентября. В 2021 году в Шанхайской организации сотрудничества председательствует Таджикистан.