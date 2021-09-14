Президент России готовится к уходу на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин заявил о готовности перейти на самоизоляцию, сообщила пресс-служба Кремля.

Необходимость в вынужденном карантине проявилась из-за случаев коронавирусной инфекции в окружении Путина. В связи со сложившимися обстоятельствами президент принял решение самоизолироваться. О своей готовности соблюдать ограничения на определенный отрезок времени он объявил во время разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

С учетом сложившихся обстоятельств Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, встрече президентов стран ШОС в формате видеоконференции. Переговоры состоятся на следующей неделе, обратили внимание в Кремле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заметил, что слова Путина о вынужденном уходе на карантин являются образными. Президент России весной прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Прививание дало положительный эффект, сообщил позднее Песков.