Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел примет очное участие в мероприятии. Этому способствует улучшение эпидемиологической обстановки, уточняется в сообщении. Выступление Лаврова на Генассамблее ожидается 25 сентября. Кроме того, дипломат в период с 21 по 27 сентября проведет несколько встреч на полях ГА ООН.

Мероприятие всемирной организации стартовало 14 сентября. В ее рамках также будет проведена неделя высокого уровня. В 2020 году из-за обостренной ситуации с коронавирусной инфекцией сессия прошла в режиме онлайн.