Посольство Ирана допустило возможность встречи Путина и Раиси во время саммита ШОС

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси могут встретиться во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило посольство республики в Москве.

Переговоры лидеров стран — участниц ШОС, посвященные 20-летию создания международной организации, запланированы на 17 сентября. Они пройдут в столице Таджикистана. Представители иранской дипмиссии выразили надежду, что Путин и Раиси смогут побеседовать на полях саммита, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Иран может получить членство в ШОС. По информации телеканала «360», соответствующее заявление сделают главы государств — участников организации.