Легкоатлетка Мария Ласицкене выбрала соревнования вместо встречи с Путиным

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене объяснила, почему не пришла на награждение олимпийских чемпионов. Награды в Кремле вручал глава государства Владимир Путин.

Ласицкене рассказала, что вопрос об ее участии в награждении поднялся сразу после возвращения из Японии. Однако Олимпийские игры в Токио не были единственными соревнованиями, которые предстояли спортсменам. Сезон только перевалил за экватор, а прийти на встречу к Путину подразумевало отказ от сентябрьских спортивных мероприятий и Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

«Все все понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд», — цитирует легкоатлетку ТАСС.

Российская спортсменка на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту. Ласицкене стала единственной легкоатлеткой, которая смогла преодолеть планку в 2,04 метра. Ее триумфальное выступление оценили не только в России, но и за рубежом.